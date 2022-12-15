Lisanslı pamuk deposu doldu

Pamukta lisanslı depolama ve elektronik ürün senedi üretmek üzere İzmir Ticaret Borsası (İTB) önderliğinde kurulan Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ'nin (ELİDAŞ) lisanslı deposunun tam doluluğa ulaştığı belirtildi. ELİDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Barış Kocagöz, "2011'de çıktığımız bu yolda artık çok daha sağlam adımlarla yürürken lisanslı depoculuk girişimlerine rol model olduğumuzu görmek bizleri çok mutlu ediyor. Bu sezon kapılarımızı şimdilik kaydıyla kapatıyoruz ama yeni depomuzla birlikte ve artan kapasitemizle önümüzdeki sezonlarda da hizmet vermeye ve üreticilerimize yeni imkanlar sağlamaya devam edeceğiz. Bugün iftiharla ve mutlulukla paylaşıyoruz ki 20 Eylül'de açılışını yaptığımız ek tesislerimiz de dahil olmak üzere ELİDAŞ lisanslı depoculuk, yüzde 100 doluluğa ulaştı. Projenin başarıya ulaştığını görmek bizlere mutluluk veriyor" dedi.

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