Türkiye’nin ekonomi modeli başarılı oldu

ABD merkezli finans gazetesi Wall Street Journal, Türkiye Ekonomi Modeli'yle ilgili önemli tespitlerde bulundu. Enflasyonun istikrara kavuştuğu belirtilen analizde, "Hanehalkı Türk Lirası'na dönüyor" denildi. Türkiye Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte tırmanan küresel kırılganlığa karşı uyguladığı ekonomi modeliyle üretimi, istihdamı, ihracatı ve cari fazlayı öncelerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta, Türkiye Ekonomi Modeli ile bu sıkıntılı dönemi nispeten rahat geçiren ülkelerden biri olduklarını söyledi. Gazetenin analizinde "sürdürülemez" olarak anılan Türkiye'nin uyguladığı ekonomi modelinin bir süre daha sürdürülebilir olduğu vurgulandı.

HALK TL'YE DÖNÜYOR

Başkan Erdoğan'ın alışılmışın dışındaki politikalarının, 2023'te daha kolay olması beklenen makroekonomik koşullar tarafından da onaylanabileceğine dikkat çekilirken, cari hesabının ekimde yalnızca 0,4 milyar dolar açık verdiği anımsatıldı. Yazıda, bu verinin, bir önceki ay bildirilen 2,9 milyar dolarlık açığa kıyasla keskin bir düşüşü temsil ettiğinin altı çizildi. Aynı analizde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonun 2023'te yüzde 20'ye düşmesini beklediğini söyledi. Türkiye'nin enflasyonu, halihazırda küresel eğilime uygun olarak istikrara kavuştu." denildi. Öte yandan, "Son zamanlarda, hanehalkı döviz mevduatlarından çıkmaya bile başladı. Bu da liranın son birkaç aydaki istikrarının güven tazelediğinin göstergesi." tespitine de yer verildi.