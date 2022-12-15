Zeytinde dünya birinciliği yolda

EGE Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, 2022-2023 sezonu için öngörülen 730 bin ton zeytin ve 420 bin ton zeytinyağı rekoltesinin gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin sofralık zeytinde dünyada birinci, zeytinyağında da ikinciliğe yükseleceğini söyledi. EZZİB tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Er, "Bu rakamlara ulaşılabilirse Türkiye tarihinde ilk kez rastlanan bir tabloyla karşı karşıya kalacağız demektir. Bu sezon zeytinyağı sektörü olarak tarihin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık. 31 Ekim'de sona eren 2021-2022 zeytinyağı ihracat sezonunda 120'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Ürünün yüzde 53'ünü ambalajlı olarak gönderdik. Yeni sezonda daha güzel gelişmeler bekliyoruz. Zeytincilik kanununa tamamen aykırı olan ve son 20 yılda sektöre yapılan tüm yatırımların boşa gitmesine neden olacak kanun teklifi iptal edilmeli" dedi.

DİĞER