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Asgari ücret için gözler 3. toplantıda

2023 Yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için 3. toplantı beklenirken, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yeni rakamda aile yapısının dikkate alınması gerektiğini söyledi

16.12.2022

Asgari ücret için gözler 3. toplantıda

Önceki gün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısında rakamlar gündeme gelmezken gözler üçüncü toplantıya çevrildi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren toplantı sonrası yapılan açıklamalarda bir rakam telaffuz edilmediği bildirildi. Üçüncü toplantının tarihi henüz açıklanmadı. Ay sonuna kadar açıklanması beklenen asgari ücret, sadece asgari ücretli çalışanları değil, tüm ücretli çalışanların da alacağı zam oranında etkili olacağı için milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor.

TÜMÜ KADROLU OLMALI
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücret belirlenirken, aile yapısının dikkate alınması gerektiğini söyledi. Çalışma hayatına ilişkin birçok konuda değerlendirmede bulunan Arslan, asgari ücretin aile kriterine göre belirlenmesi gerektiğini söyledi. Arslan, "Türk aile yapısını dikkate alarak işçiyi eşi 2 çocuğu ile değerlendirecek bakış açısına ihtiyacımız var. Asgari ücret belirlerken asgari ücret dışındakilerin de ücretini dengelemek gerekiyor." dedi.

Kamuda taşeron şirketlerde çalışan tüm işçilerin kadroya alınmasını istediklerini belirten Arslan, EYT ile ilgili, "8 Eylül 1999 dan önce işe girenlerin o tarihteki mevzuata göre emeklilik hakları sağlanmalı. Yeni bir yaş düzenlemesinde tarih ve yaş sınırı getirilmemeli" görüşünü dile getirdi.

ZAM SENARYOLARI
Asgari ücret yüzde 20 zam gelirse 6 bin 600 TL Yüzde 30 zam gelirse 7 bin 150 TL Yüzde 40 zam gelirse 8 bin 250 TL olacak.

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