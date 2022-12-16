EYT’den aylık bağlatan kıdem tazminatını alacak

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenleme merakla beklenirken, uygulamadan yararlanmak isteyenlerin yanı sıra işveren ve devlet de hazırlıklarını sürdürüyor. EYT düzenlemesinde kıdem tazminatı konusu işyerlerinde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Hazine garantisiyle düşük faizli kredi desteği emeklilik bekleyenleri rahatlatacak. Bu konuda herhangi bir işletme sınırlaması olmayacak. Ancak kredinin amacı çerçevesinde kullanılması için işyerinde EYT nedeniyle istifa edip ayrılan olması koşulu aranacak. Son iş yerinde ister bir yıl ister 10 yıl çalışsın, EYT kapsamında emekli olacak bütün çalışanların kıdem tazminatı hakkı korunacak.

MUTABAKAT GEREKİYOR

Emekli olup çalışmaya devam edenlerin kıdemi konusunda ise işçi ve işveren arasında mutabakata varılarak ayrılma halinde ödeme yapılabilecek. Kıdem hesabında normal emekliler için geçerli kurallar değişmeyecek. Bu hesapta çalışanın son giydirilen ücreti baz alınacak. Bayramlarda ödenen ikramiyeler, yemek, yol yardımı da ücret hesabına dâhil edilecek. EYT kapsamında emekli olup çalışmaya devam edecekler için öncelikle işten çıkış yapılacak. Çıkışla birlikte kıdem hakkı da otomatik olarak doğacak. Düzenleme kapsamında yasayla beraber emeklilik dilekçesi verip istifa eden çalışanlar kıdem tazminatını mevcut çalışanlar gibi alabilecek. EYT kapsamında emekli aylığına hak kazanan herkes kıdemini de alabilecek. Emekli olmak isteyenlerin öncelikle işyerinden istifa etmesi gerekiyor. Yıllık izin gibi haklarını alıp ayrılabilecekler.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

Kıdem tazminatı hesaplanırken, son brüt maaş hesabındaki kazancın yanı sıra yıl içinde ödenen tüm nakit paralara bakılacak. İkramiye, yemek parası, kıyafet parası, görev tazminatı, kasa tazminatı gibi düzenli ödemeler brüt ücrete eklenecek. İşçinin düzenli olarak aldığı teşvik primi ve telif ödemeleri ise hesaplamada dikkate alınıyor. Kıdem tazminatı üst tavanı asgari ücrete göre hesaplanıyor. Ocak ayı itibariyle yeni kıdem tazminatı tavanı üzerinden hesaplama yapılacak. İşveren, emekli olan personelini bir sonraki ayın başı itibariyle sigortalı olarak işe alabiliyor. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin maaşları düşmeyecek. Kıdemin tamamı ya da taksitle ödenmesi konusunda çalışan ve işveren arasında mutabakat sağlanması gerekiyor. EYT kapsamında 5000 günü dolmayan sigortalılar 5510 sayılı kanunda yer alan sürelerin bulunması halinde hizmet borçlanmasına gidebiliyor. Ücretsiz doğum, analık izni, eski Emekli Sandığı kapsamındakilerin aylıksız izin süreleri, avukatlık stajı, yedek astsubay okulunda geçen süreler bu kapsamda yer alıyor. Merak edilen bir diğer konu da şu: İş Kanunu'na göre, işçinin ölümü halinde doğan tazminat tutarı kanuni mirasçılarına ödeniyor.

YÜZDE 75 KEFALET İLE KGF DESTEĞİ

EYT'DE işverenlerin kıdem tazminatı yükünü hafifletmeye yönelik düzenleme kapsamında, ödemesiz dönem imkanının yanı sıra yüzde 75 kefalet oranıyla KGF desteği sağlanacak. Sağlanacak destek tutarı ilk etapta 150 milyar lirayı bulacak.