İtalya ile ticaret hacmimiz artacak

İZMIR İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararasılaşmasına yönelik geliştirme ve teşvik projesi kapsamında Torino ve Pavia Ticaret Odalarına iki ziyaret gerçekleştirdi. İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Pietro Alba, odalarda öncelikli sektörlerde uluslararasılaşma projelerinde işbirliği imkanlarını görüştüklerini belirterek, "Ziyaretlerimiz ve ardından yapılacak toplantıların iki ülke arasındaki ticaret hacminin artmasına katkı sağlayacağına inancım tam" dedi.

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