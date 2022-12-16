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Haberler Ekonomi Kayseri Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak

Kayseri Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak

Kayseri Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alımına dair ilan yayımladı.

16.12.2022, 10:38

Kayseri Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemizin belirtilen Bölümlerine 2547 sayılı Kanun'un 23., 24. ve 26.maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları ve Uygulamalarında belirtilen asgari şartları haiz, tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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