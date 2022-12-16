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Haberler Ekonomi Koçarlı’ya doğalgaz sözümüzü tuttuk

Koçarlı’ya doğalgaz sözümüzü tuttuk

16.12.2022

Koçarlı’ya doğalgaz sözümüzü tuttuk

AYDIN'DA AK Partili Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçeye doğalgaz getirmek için verdiği mücadeleden sonuç aldı. Altyapı çalışmasının ardından yaklaşık 300 konut doğalgaz kullanımına hazır hale getirilirken, Gündoğan Mahallesi, Hürriyet Caddesi üzerindeki bir apartmanın doğalgaz vanasını Başkan Kaplan açtı. Hemşehrilerinin doğalgaz hayalini gerçekleştirmenin sevincini ve gururunu yaşadığını ifade eden Kaplan, marka şehir olma yönünde ilçede yapılan her yatırımın önemli olduğunun altını çizdi. Kaplan, "Doğalgazı ilçemize getireceğimizin sözünü vermiştik. Şimdi doğalgaz kullanımına başlandı. Hayalleri gerçekleştirmenin, sözümüzü tutmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

İHSAN KARATAŞ

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