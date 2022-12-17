Sağlık hizmeti ihracatında ciddi potansiyel var

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki Sabah Gazetesi'nin Turkuvaz Medya Center'da düzenlediği "Türkiye İhracat Seferberliği Sağlık Hizmeti İhracatı Zirvesi"ndeki konuşmasında "Yılın tamamlanmasına 15 gün kaldı, ihracatta geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız. Geçen seneki hedefimiz 250 milyar dolardı, onun üstüne çıkacağız." dedi. "80 milyar dolarlık ilave hedefimiz var, uzak ülkelere gitmek, pazarı çeşitlendirmek istiyoruz" diyen Muş "Hizmet ihracatında büyümek istiyoruz, bu alanı hem finansman hem teşvik olarak destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Sağlık hizmeti ihracatını destek kapsamına alındığından beri desteklemeye devam ettiklerini bildiren Muş, Türkiye'nin burada ciddi bir potansiyelinin bulunduğunu dile getirdi. Muş, üniversite hastanelerinin buradan istenen payı alamadığının altını çizerek, "Orada bazı mevzuat değişiklikleri yapmak gerekiyor. Bunu Yükseköğretim Kurumu ile görüşüp aşmak istiyoruz. Özellikle yazılım ihracatı ve sağlık hizmetleri ihracatında onları çok ciddi şekilde desteklemek istiyoruz. Teşvik sistemimizden üniversitelerin de yararlanmasını istiyoruz. Mevzuat değişikliğini bir an önce yapmak istiyoruz. Yıl bitmeden ya da ocak ayı içinde mevzuat değişikliğinin bitmesini bekliyoruz." görüşünü dile getirdi.

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