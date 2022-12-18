Bağlarda örtü altında 300 ton üzüm kesim bekliyor

MANİSA'DA Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında soğuğa rağmen örtü altındaki üzümler dalında kesim bekliyor. Örtü altında 300 ton üzümün beklediği öğrenildi. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Üzüm kesimlerinin Ocak'a kadar devam edeceğini tahmin ediyorum. Şu an üzüm bağlarında ihracatçı firmaların sezon başında götürü olarak aldığı bağlar var. Tahminen 300 ton kadar. Ovamızdan her gün dalından taze üzüm kesimi yapılıyor. Adeta açık soğuk hava deposu gibi üzümler, kalitesiyle dalında duruyor" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK