İzmirli işadamlarından halka arz atağı

İzmir iş dünyasında halka arz hareketliliği yaşanıyor. İş insanı Şemsi Kavalar'ın çoğunluk hissesine sahip olduğu İzmir merkezli Özsu Balık, geçtiğimiz günlerde yaptığı halk arzda 153 milyon lira gelir elde etti.

İzmir Demir Çelik'in sahibi olan ünlü işadamı Halil Şahin de, 370 megawattlık elektrik üretim kapasitesine sahip olan İzdemir Enerji'nin halka arzı için çalışma başlattı. Bu arada Akça Holding ise, halka açık olan şirketi Menderes Tekstil'in yüzde 16 hissesini Borsa İstanbul'da satmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu.

360 MİLYONLUK SATIŞ İÇİN

Rıza Akça'nın yönetim kurulu başkanı olduğu Akça Holding, SPK'dan onay alması halinde Menderes Tekstil hisselerinin yaklaşık 16'sına tekabül eden 40 milyon adedini Borsa İstanbul ikincil piyasada oluşacak fiyat üzerinden satacak. Menderes Tekstil'in hisse fiyatı Cuma günü kapanışta 8.18 olarak gerçekleşti. Eğer 40 milyon hissenin bu fiyatlardan satışı gerçekleşirse bu elde edilecek gelirin 320 milyon lira civarında olacağı anlamına geliyor. Akça Holding'ten yapılan açıklamada "Satıştan elde edilecek fonun tamamının Menderes Tekstil'e aktarılması planlanmaktadır" ifadesi kullanıldı. Özsu Balık Üretim A.Ş, halka arz yoluyla 40 milyon TL olan mevcut sermayesini 20 milyon TL artırarak 60 milyon TL'ye çıkardı. Özsu Balık paylarının 22-23 Kasım'daki halka arzında 1,00 TL nominal değerli paylar, halka arz fiyatı 7.69 TL sabit fiyattan satılırken halka arz büyüklüğü 153 milyon 800 bin TL olarak gerçekleşti.

ÖN İZİN BAŞVURUSU YAPILDI

Halka açık İzmir Demir Çelik ise, yüzde 85.44 oranında bağlı ortaklığı konumundaki İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş'nin hisselerinin halka arzı için çalışma başlattı. Şirketten yapılan açıklamada, "Halka arz süreci kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ön izin başvurusu gönderilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Bu arada şirket halka arzda aracı kuruluş olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş'yi yetkilendirdi.

ERHAN GÜLENÇ