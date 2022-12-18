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Haberler Ekonomi Kur korumalı mevduatta süre 1 yıl daha uzatıldı

Kur korumalı mevduatta süre 1 yıl daha uzatıldı

18.12.2022

Kur korumalı mevduatta süre 1 yıl daha uzatıldı
KUR korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları, 31 Aralık 2023'e kadar açılabilecek. 'Mevduat Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Hakkında' Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Finansal istikrara katkı sağlanması, TL cinsinden tasarrufların özendirilmesi ve TL yatırımcılarının korunması amacını taşıyan uygulamada, Kur korumalı TL mevduat hesapları açabilmek için son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlenmişti. Artık hesaplar, 31 Aralık 2023'e kadar açılabilecek.
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