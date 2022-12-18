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Haberler Ekonomi Sabancı Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alıyor

Sabancı Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alıyor

Sabancı Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alımı için ilan yayımladı.

18.12.2022, 09:37

Sabancı Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır. " ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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