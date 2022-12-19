  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi 30’u aşkın ülkeye hidrolik silindiri ihraç ediyorlar

30’u aşkın ülkeye hidrolik silindiri ihraç ediyorlar

19.12.2022

30’u aşkın ülkeye hidrolik silindiri ihraç ediyorlar
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir torna tezgahıyla başlayıp, üretiminin yüzde 85'ini 30'dan fazla ülkeye ihraç etme başarısı gösteren firmanın Türk ve Konya sanayicisinin neler yapabileceğinin en güzel göstergesi olduğunu söyledi. Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetini sürdüren Kayahan Hidrolik fabrikasında incelemelerde bulunan Varank, "Dünyadaki global bütün büyük firmalara hidrolik silindir üretiyorlar. Bunun yanında savunma ve havacılık alanında yeni teknolojilere üretim yapıyorlar." diye konuştu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA