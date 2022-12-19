30’u aşkın ülkeye hidrolik silindiri ihraç ediyorlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir torna tezgahıyla başlayıp, üretiminin yüzde 85'ini 30'dan fazla ülkeye ihraç etme başarısı gösteren firmanın Türk ve Konya sanayicisinin neler yapabileceğinin en güzel göstergesi olduğunu söyledi. Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetini sürdüren Kayahan Hidrolik fabrikasında incelemelerde bulunan Varank, "Dünyadaki global bütün büyük firmalara hidrolik silindir üretiyorlar. Bunun yanında savunma ve havacılık alanında yeni teknolojilere üretim yapıyorlar." diye konuştu.

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