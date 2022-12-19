‘Akıllı ve dijital tarım tercih değil zorunluluk’

Dünyada teknolojilerin yükselişi ile birlikte ortaya çıkan kavramlardan akıllı ve dijital tarım (Tarım 4.0) hakkında Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Metin Turan, Haftabaşı Sohbetleri'nde önemli açıklamalarda bulundu. Turan, "İklim değişikliğinin tarımsal üretim ve gıda arzının sürdürülebilirliği üzerindeki olumsuz etkileri ile mücadele için dijital ve akıllı tarım uygulamalarının en hızlı şekilde yaygınlaşması artık bir tercih değildir, zorunluluk haline gelmiştir" diye konuştu.



VERİM ARTIŞI SAĞLAR

- Tarım 4.0'ın tarımın geleceği açısından önemi nedir?

Konu oldukça önemli. Tarım 4.0'ın ana amaçları, tarımsal üretime etki eden tüm koşullara ait verilerin toplanarak değerlendirilmesi böylece riski azaltmak, maliyetleri düşürmek ve verimi artırmak için üreticiye uygun üretim modellerinin sunulması; sürdürülebilir çevre dostu yönetimlerin oluşturulması; pazardaki talebe uygun planlı üretim yapılmasıdır.



GIDA KAYBI AZALACAK

- İklim değişikliğiyle oluşan tabloyu iyileştirebilir miyiz?

Kesinlikle. İklim değişikliğinin tarımsal üretim ve gıda arzının sürdürülebilirliği üzerindeki olumsuz etkileri ile mücadele için dijital ve akıllı tarım uygulamalarının en hızlı şekilde yaygınlaşması artık bir tercih değildir, zorunluluk haline gelmiştir. Çünkü çevre kirliliği, küresel iklim krizi, vahşi sulamaya bağlı tuzluluk ile azalan ekim alanları ve tüm bu faktörlerin yarattığı abiyotik/biyotik strese bağlı verim kayıpları ile artan dünya nüfusun gıda talebini karşılamak önümüzdeki yıllarda mümkün olmayacaktır. Bilişim sistemlerinin tarımda kullanılması, veriye ve bilgiye dayalı karar verme mekanizmaları oluşturmamıza imkan verdiği için tüm bu değişkenliklerle başa çıkabilmemizi sağlamaktadır.



İŞLETMELER BİR ARAYA GELMELİ

- Dijital tarımda ülkemizde şu andaki görünüm nedir? Geleceğe dair beklentileriniz nelerdir?

Ülkemizde tarımsal GSYH değeri yaklaşık 50 milyar dolara ulaşmıştır.

Türkiye son dönemde dijitalleşme politikaları geliştiriyor. Türkiye'de kamu, üniversite, sivil toplum örgütleri ve pek çok şirket dijital tarım konusunda proje aşamasında, prototip aşamasında veya kullanım aşamasında.

Bu noktada en önemli hedef, bu eksikliğin giderilmesi için tarımsal üretimde bir ekosistem kurarak bu konuda hizmet veren işletmeleri bir araya getirmek; verimli ve etkin yönetimler oluşturmak ve bunu halkımızın hizmetine sunmak olmalıdır.

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