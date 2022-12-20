Asgari ücrette dananın kuyruğu bugün kopuyor

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı, bugün yapılacak üçüncü toplantıda netleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 7 Aralık'ta birinci, 14 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü görüşmesini bugün 14.00'te gerçekleştirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu toplantıda uzlaşma sağlanacağını, işçilerin beklediği, işverenin de ödeyebileceği bir ücretin belirleneceğini söyledi.

YOKLUK SINIRINI BAZ ALACAK

Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinden istenen ilave verilerin görüşüleceği toplantıda, işçi ve işveren tarafı rakamlar üzerinden pazarlık edecek. Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, pazarlığın Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın Kasım ayına ait açlık sınırı verisi olan 7 bin 785 lira üzerinden başlamasını istiyor. Bunun yanında, refah payı ile enflasyona karşı satın alma gücünün korunmasını talep ediyor.

DENGELİ BİR RAKAM ÇIKSIN

İşveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ise asgari ücrete dair rakam paylaşmamakla birlikte, temel olarak işçilerin ve işverenlerin gözetildiği dengeli bir asgari ücretten yana tutum sergiliyor. TİSK, asgari ücret işveren desteğinin 2023'te de sürdürülmesini talep ediyor. İşte olası senaryolara göre kalem kalem hesabı...

YÜZDE 45 ZAM OLURSA

İlk senaryo net asgari ücretin 8 bin liraya çıkması. Net olarak yüzde 45 artırılan asgari ücret, brüt 9 bin 412 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti de 11 bin 59 lira oluyor.

YÜZDE 50 ZAM SEÇENEĞİ

İkinci senaryo yüzde 50 artışla 8 bin 250 liraya yükseltilmesi. Brüt ücret 9 bin 706 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti 11 bin 404 lira oluyor.

YÜZDE 55 ZAM

Üçüncü senaryo asgari ücretin yüzde 55'lik artış ile 8 bin 500 lira seviyesine ulaşması. Bu durumda brüt ücret 10 bin liraya, işverene maliyeti ise 11 bin 750 liraya yükseliyor.

YÜZDE 60 ZAM

Son senaryo ise net asgari ücretin yüzde 60 artışla 8 bin 750 liraya çıkarılması. Bu durumda brüt ücret 10 bin 294 liraya, işverene maliyet ise 12 bin 95 liraya denk geliyor.

NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine Aralık ayında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Eşitlikte başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

Artış oranı % 45 Net ücret 8.000 TL Brüt ücret 9.412 TL İşverene maliyeti 11.059 TL

Artış oranı % 50 Net ücret 8.250 TL Brüt ücret 9.706 TL İşverene maliyeti 11.404 TL

Artış oranı % 55 Net ücret 8.500 TL Brüt ücret 10.000 TL İşverene maliyeti 11.750 TL

Artış oranı % 60 Net ücret 8.750 TL Brüt ücret 10.294 TL İşverene maliyeti 12.095 TL