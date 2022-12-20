Kayıt dışına göz açtırmak yok

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kayıt dışı ekonominin azaltılması, gelir dağılımı ve istihdam gibi makroekonomik unsurların iyileşmesine katkı sağlayacak olan eylem planının yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Eylem Planı ayrıntıları şöyle:

UZAKTAN ÇALIŞMAYA SIKI TAKİP: Yeni çalışma modellerinin kayıt dışı istihdama yol açmasını engellemek amacıyla gerekli altyapı, mevzuat çalışmaları yapılacak. Esnek-uzaktan çalışma modelleri başta olmak üzere yeni çalışma modellerine yönelik mevzuat gözden geçirilerek gerekli yasal düzenlemeler yapılacak.

ÜCRETLER BANKADAN ÖDENECEK: İşverenlerin ücret ödemelerini bankalar vasıtasıyla gerçekleştirmesi sağlanacak.

Bankalar aracılığıyla gerçekleştirilen ücret ödemelerinin kapsamının genişletilmesi amacıyla gerekli düzenlemeler yapılacak.

SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN YANDI: Kayıt dışı işçi çalıştıranların kamu ihalelerinden yasaklanması ve yatırım-teşvik uygulamalarından yararlanmasını önlemeye yönelik yasal düzenleme yapılacak.

BANKA YOLUYLA ÖDEME NAKİT KULLANIMI AZALACAK: Nakit yerine banka kartı, kredi kartı, dijital ödeme seçeneklerinin kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik teşvik edici uygulamalar hayata geçirilecek.

Hizmet sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin nakit yoğunluğu azaltılacak.

ARAÇ TİCARETİNDE TEMİNAT: Motorlu araç ticaretinden doğan vergi kaybının önlenebilmesi için teminat uygulaması başlayacak.

Vergi kaybına sebebiyet verme potansiyeli olduğu değerlendirilenlerden teminat istemeye yönelik yasal düzenleme yapılacak.

DİJİTAL VARLIĞA YASAL GÜVENCE: Dijital varlıkların ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısı oluşturulacak. Gelişen teknolojilerle ortaya çıkan kripto ve e-pin gibi varlıklar takip edilerek ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısı oluşturulacak.

AKARYAKITTA TAŞIT TANIMA SİSTEMİ: Akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara, plaka bilgilerinin otomatik tanımlanmasına imkân sağlayan Taşıt Tanınma Sistemi kurulacak.

Etil alkolün amacı dışında kullanımını önlemek amacıyla yasal düzenleme yapılarak takip sistemi kurulacak.

ELEKTRONİK SÖZLEŞME KİRA SÖZLEŞMELERİ E-DEVLET'TEN: Kira sözleşmelerinin e-devlet kapısı üzerinden düzenlenmesi sağlanacak. Karar süreçlerini desteklemek ve risk analizi çalışmaları yürütmek üzere kira sözleşmeleri elektronik ortamda düzenlenecek.