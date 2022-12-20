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Haberler Ekonomi Lokman Hekim Üniversitesi akademisyen alıyor

Lokman Hekim Üniversitesi akademisyen alıyor

Lokman Hekim Üniversitesi, üniversiteye bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, öğretim elemanı alacak.

20.12.2022, 09:19

Lokman Hekim Üniversitesi akademisyen alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacaktır." dendi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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