Muğla’da 10 ton gübre ambalaj atığı imha edildi

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Yeni Asır'ı ziyaretinde, 50'ye yakın projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Kentimizde bitkisel üretim projeleri, hayvancılık projeleri, su ürünleri ve yetiştiriciliği başlıklarında aktif projeler yürütmekteyiz. Tarım ve ormanla sınırlı kalmadan geniş yelpazede projeler üretiyoruz. Muğla'mız için her geçen gün daha fazla çalışıyoruz" dedi. Bitkisel, hayvancılık ve su ürünleri alanındaki birçok projeden, 'Gübre Ürünleri Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Bertarafı' projesinin başı çektiği vurgulandı. 13 ilçe 456 noktada uygulanan projeyle 8 ton atık topladıklarını, Tarım ve Orman ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarının destekleriyle gerçekleşen projeye 2.3 milyonluk yatırım yaptıklarını söyleyen Saylak, "50 ton atığı zararsızca bertaraf etmeyi hedefliyoruz" dedi.

TOPRAĞI KORUMAYA DEVAM

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Muğla Valiliği'nin destekleriyle hayata geçirdikleri projeyle doğa ve gıda sağlığını koruduklarının altını çizen Barış Saylak, "Haziran 2021 yılında başlayan projede bugüne kadar kayıtlara göre toplam 10 ton atık toplanarak imhası gerçekleştirildi. İlimize yıllık yaklaşık 460 bin adet bitki koruma ürünü ambalajı giriyor. İlaç atıklarının biriktirildiği lokasyonlarda yoğun olmak üzere, ilimizde 1milyon 600 bine yakın plastik şişe formunda ve karton kutu, alimünyum torba, plastik çuval, jüt çuval, metal kutu formunda olmak üzere toplamda 50 bin ton gübre kullanılıyor. Bunlar kullanıldıktan sonra oluşan atıklar çevre için büyük tehdit oluşturuyor. Bu projeyle atıkların tamamını çevreye zarar vermeden bertaraf etmeyi hedefliyoruz" dedi.

'BUZAĞINIZA SAHİP ÇIKIN'

Hayvancılık işletmelerinde sürdürülebilirliği sağlayan ve işletmeler için ana gelir kaynaklarından yeni doğan buzağıların ölümlerini önlemek için Muğla İl Tarım Müdürlüğü iki proje yürütülüyor. 'Buzağı Kalkanı Projesi' ile yeni doğan buzağıları bakteri ve virüslere karşı koruma hedeflenirken, 'Buzağına Sahip Çık' projesiyle yeni doğan buzağılara ulaşarak ücretsiz bakım ve beslenme eğitimi veriyor. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bölgede başlattığı 2 proje ile buzağı ölümlerinin önüne geçiyor.

NİDA ALADAĞ