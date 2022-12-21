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Haberler Ekonomi Son Dakika... Külliye'de Asgari Ücret zirvesi

Son Dakika... Külliye'de Asgari Ücret zirvesi

Külliye'de ikili zirve! Başkan Erdoğan sonrası Bakan Bilgin'den heyecanlandıran mesaj geldi. Gelen son bilgiye göre Başkan Erdoğan, Bakan Bilgin'i asgari ücret gündemiyle kabul etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün asgari ücreti açıklaması bekleniyor.

22.12.2022, 06:50

Son Dakika... Külliye’de Asgari Ücret zirvesi

Gelen son dakika bilgisine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Bilgin'i asgari ücret zammı gündemi ile Külliye'de kabul etti.

BAKAN BİLGİN'DEN 2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yarın açıklanması beklenen 2023 asgari ücret zammı öncesi sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaştı. "Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla çalışanların yanında" vurgusu yapılan videoya ilişkin Bakan Bilgin, "Siz üretin, biz enflasyonla mücadele ederiz… Sıradaki Dosya: Asgari Ücrete Azami Fedakârlık!" notunu düştü.

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