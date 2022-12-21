Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi almak üzere ilan açtı.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, -Üniversitenin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla Öğretim Üyesi alınacak.