  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2022 olarak açıklandı. Müracaat etmek isteyenlerin ilanın yayınlandığı 20.12.2022 tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapması gerekiyor.

21.12.2022, 09:34

Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi almak üzere ilan açtı.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, -Üniversitenin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla Öğretim Üyesi alınacak.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA