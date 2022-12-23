Orta ve alt gelirliye ‘garantili’ konut!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gelecek hafta açıklanacak 14 başlıklı Kredi Garanti Fonu paketinin hazırlıklarının tamamlandığını, ocak ayında devreye gireceğini söyledi. İzmir İktisat Kongresi toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Nebati, "Gayrimenkul alanında hem üreticilere hem tüketicilere destek olacak, orta ve alt gelirlilerin konuta ulaşımını sağlayacak özgün bir mortgage modeli geliyor" dedi.

HER KESİME İYİLEŞTİRME

Memur ve emekliye yapılacak yılbaşı zammında "refah payı" olup olmayacağına yönelik bir soru üzerine Bakan Nebati, memurlara toplu sözleşme gereği ocak ve temmuz aylarında yüzde 8+6 oranında zam yapılacağını hatırlatarak, "Enflasyon farkı da eklendiğinde memur ve emeklinin zammı belli olacak" dedi. Nebati, bu yıl memur ve memur emeklisine kümülatif bazda yüzde 80'nin üstünde zam yapıldığını belirterek, "Çalışan ve emekli memura enflasyonun üstüne 20 puan iyileştirme yapıldı. 3600 ek gösterge düzenlemesi ile de önemli katkı sağlandı. Sağlık çalışanları başta olmak üzere iyileştirmeler yapıldı" diye konuştu.

DÖVİZE GİTMEYECEK

EYT düzenlemesi için "Kabinede gündeme gelirse Cumhurbaşkanı önümüzdeki hafta açıklar" diyen Nebati, "Biz çalışma bakanımızla maliyetleri konuşuyoruz. Bizim taraftan gelecek destekler olursa diye onu da konuşuyoruz" ifadesini kullandı. Bakan Nebati, Kredi Garanti Fonu paketiyle 250 milyar lirayı geçecek bir kullanım sağlanacağını belirterek, "Ayrıntılarıyla 14 başlıkta KGF paketini paylaşacağız. Hazırlıklarımız bitti. EYT ile ilgili kıdem tazminatı ödemelerinde finansman için de destek vereceğiz. Gayrimenkul alanında da hem üreticilere hem tüketicilere destek olacak. Yeni, farklı özellikli bir mortgage olacak. Orta ve alt gelirlilerin konuta ulaşımını sağlayacak önemli bir paket olacak. KGF paketi, fatura merkezli olacak. İstismarı en aza indirecek şekilde hareket ediyoruz. Önceki seferlerde olduğu gibi kaynağı alıp dövize gitmesine izin vermeyeceğiz. Ocak ayından itibaren KGF'deki bütün imkânlardan vatandaşlarımız yararlanacak" diye konuştu.

SIKI TAKİP EDİLECEK

Nebati, son 3 ayda gayrimenkul piyasasını mercek altına aldıklarını anımsatarak, "Herhangi bir spekülatif işlem yapan olursa tamamının bilgileri, kayıtları takibimizde, çok sıkı bir şekilde takip ettik. 2020 yılındaki KGF'de kullandırdığımız paraların bir kısmı dövize gitmişti. Şimdi KGF paketimiz fatura merkezli oluyor. Bunlara izin vermeyeceğiz. Türkiye'de birilerinin kamu imkânlarını kullanarak kendi çıkarlarına uygun bir şekilde fırsatları değerlendirmesine izin vermeyeceğiz. Konut işinde operasyon yapmaya kalkana operasyonla karşılık veririz" dedi.

"HEDEFLERİMİZİN ÖTESİNDEYİZ"

SEÇİME giden Türkiye'nin bütçeden hiç taviz vermediğini vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bütçede hedeflerimizin ötesindeyiz. Seçime bütçede rekorlarla gidiyoruz. Hedefi tutturmaktan da iyi bir sonuç açıklayacağız. Bizi yoran tek şey enflasyon. Enflasyonu inşallah yıl sonu hedefimiz olan yüzde 65 bandında kapatacağız. Toplumun her kesiminin hissedeceği şekilde aşağı inecek" dedi.

HAZAL ATEŞ