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Haberler Ekonomi Binlerce vatandaşın elektrik borcu siliniyor

Binlerce vatandaşın elektrik borcu siliniyor

24.12.2022

Binlerce vatandaşın elektrik borcu siliniyor
TBMM Genel Kurulu, binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren Torba Yasa'yı kabul etti. Düzenleme kapsamında TEDAŞ'a devredilmiş alacaklarından, asıl alacak tutarı 2 bin liraya kadar olan, ulaşılamayan, feshedilmiş, ticaret sicilinden terkin edilmiş ve tasfiye edilmiş aboneliklere ilişkin borçlardan vazgeçilecek. Bu düzenlemeden yaklaşık 55 bin kişi yararlanacak. Vazgeçilecek alacak tutarı ise 624 milyon lira. Bu kapsam dışında kalan Ekim 2021 tarihinden önce ödenmemiş TEDAŞ alacaklarına ise yapılandırma olanağı sağlanacak.
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