EYT’de ucuz borçlanma için son bir hafta

Milyonların yüzünü güldüren yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine çevrildi. Bu kapsamda emekli olmaya hazırlanıp prim günü eksik olanların ucuz borçlanma yapabilmesi için son bir haftaya girildi. Yeni yıldan itibaren askerlik borçlanmasında maliyet 20 bin 375 lira, doğum borçlanması da 26 bin 620 lira artacak.

1 OCAK'TA ARTIŞ OLACAK

Asgari ücrete yüzde 54.66'lık zam, SGK'ya yapılan askerlik, doğum gibi hizmet borçlanmasının maliyetlerini 1 Ocak 2023 itibariyle artıracak. Çalışan kadınlar doğum, erkekler askerlik, doktora öğrenimi, tıpta uzmanlık, avukatlık stajını yapanların staj süreleri, kısmi süreli çalışılan aylara ait eksik süreler borçlanabiliyor. Borçlanma için ödenecek en düşük tutar asgari ücretin yüzde 32'si, en yüksek tutar da yüzde 32'sinin 7.5 katı kadar olup çalışanların bildirdikleri tutar üzerinden hesaplanıyor. Temmuz-Aralık döneminde bir günlük askerlik, doğum borçlanma primi en düşük 69 lira, en yüksek 517 lira olarak uygulanıyor.

69'DAN 107 LİRAYA ÇIKAR

Yeni yılda en düşük günlük prim 107 liraya, en yüksek günlük prim de 800 liraya çıkacak. Askerliğini 18 ay yapanlar bu sürenin tamamını (540 gün) bu yılın sonuna kadar en düşük primden borçlanırken 37 bin 270 lira ödeme yapacak. Yeni yıldan itibaren bu tutar 57 bin 645 lira olacak. Yeni yılda 18 aylık sürenin tamamını borçlanan 20 bin 375 lira fazla ödeyecek. Doğum borçlanması yapacaklar izin süresinin hepsi yerine bir kısmını kullanabilir. EYT ile emeklilik için 60 güne ihtiyaç varsa doğum izni süresinin 2 ayını borçlanmak yeterli olacak.

BİR ÇOCUKTA 27 BİN FARK

Doğum sonrası boşta geçen sürelerin 2 yıla kadarki kısmı için borçlanma yapılabiliyor. Her çocukta 2 yıl olmak üzere üç çocuk için toplam 6 yıla kadar borçlanma hakkı bulunuyor. Staj sigortası ile uzun vadeli sigorta kollarına tabi işe başlanılan tarihler arasında doğan çocuklar her bir çocuk için 2 yıllık süre borçlanılabiliyor. Yeni yılda bir çocuk için doğum borçlanmasında tutar 26 bin 620 lira artacak. Bağ- Kur'lu olup prim günü açığı olanların da şimdiden borçlanmasında fayda bulunuyor.

HAZAL ATEŞ