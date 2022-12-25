“50 milyon ürünü tüketiciyle ulaştırıyoruz”

Türkiye e-ticaret sektöründe her geçen yıl rekor üstüne rekor kırarken 2022 yılını da benzer bir tabloyla kapatmaya hazırlanıyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Bu yıl sektörümüzün 700 milyar lira civarında bir hacme ulaşmasını bekliyoruz. Biz de Türkiye'nin yerli e-ticaret lokomotifi olarak yılın son günlerini bize özgü bir kampanya ile kapatacağız. Ne kara ne de efsane; yılın son pazar gününe yönelik önemli indirimlerle halkımıza daha uygun fiyatlarla ürün ulaştırmaya çalışacağız" dedi.

PTT iştirak şirketi PttAVM'nin 40 bine yakın tedarikçi ve 50 milyona yakın ürünle hizmet vermeye devam ettiğini söyleyen Çevikoğlu, "Yılın Son Pazarı Türkiye'nin Pazarı kampanyamızı 2 yıldır uyguluyoruz. Yılın son haftasını yılın ilk ışıklarına kadar tüm sektörlerde büyük indirimlerle taçlandırmak istiyoruz. Tüm sektörlerde üretici ve satıcılar bu yıldan kalan ürünlerini bitirmek için platformumuzda buluşacak" diye konuştu.