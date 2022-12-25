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Haberler Ekonomi Büyükşehir’den e-skutere hız sınırı düzenlemesi

Büyükşehir’den e-skutere hız sınırı düzenlemesi

25.12.2022

Büyükşehir’den e-skutere hız sınırı düzenlemesi
SON dönemde sayıları giderek artan elektrikli skuterin güvenli bir şekilde kullanımı ve ulaşıma entegrasyonu için kentin altyapısını güçlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, e-skuter yönetmeliğinde hız düzenlemesi yaptı. UKOME'nin oy birliğiyle aldığı kararla elektrikli skuterlerin 25 kilometre olan azami hızı, oy birliğiyle saatte 20 kilometre hıza indirildi. Kararın alınmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, kent genelinde hizmet veren 9 kuruma gönderdiği yazıyla e-skuterlerin hızlarının merkezi sistemle düşürülmesini sağladı.
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