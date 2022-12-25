Mimari Proje Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

İZMIR Ticaret Odası'nın Pasaport'ta yer alan hizmet binasının yeniden işlevlendirilmesi için düzenlenen yarışmada derece alarak, İzmir'in teknoloji üssü İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nin hayata geçmesine katkı sağlayan mimarlar, tasarladıkları binada ödüllerini aldı. İzmir girişimcilik ekosistemine yeni bir soluk getiren projenin mimarı M. Gökhan Çelikağ ve ekibi birincilik ödülünü alırken, Burçin Demirsoy Demirci ve ekibi ikincilik, Gözde Susam İnanç ve ekibi ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Eşdeğer Mansiyon Ödülünü ise Can Yengül, Mert Uslu, Mete Keskin ve ekipleri kazandı.

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