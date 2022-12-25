Zincir marketler etiket değiştirme yarışında

2023 yılı için açıklanan asgari ücret zammı, vatandaşlardan tarafından memnuniyetle karşılanırken, yüzde 54.66 oranındaki iyileştirme henüz işçilerin maaşına yansımadan, fırsatçı zincir marketlerce raflardaki ürünlere yansıtıldı. Adeta zam yağmuruna tutulan ürünlerin etiketleri, hızla değiştirildi.

FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda, birçok zincir markette temel gıdadan temizliğe kadar onlarca ürüne zam yapıldığı görüldü. Söz konusu marketlerde çalışan kişilerin ürünlerin yeni ve eski fiyatlarını karşılaştırdığı fotoğraflar, hem halktan hem de devlet kanadından tepki topladı. Bazı marketlerin çalışanları ise dün sabah değiştirdikleri etiketi öğlen tekrar değiştirmek durumunda kaldıklarını ifade ettiler. Zincir marketlerin fiyatları merkezden yaptıkları uygulamalarla mağazaların yazar kasalarına aktardıkları, çalışanların ise yazarkasadaki fiyat değişiklerini raflarda düzeltmeye yetişemedikleri öğrenildi.

"BAKANLIĞA ŞİKAYET EDİN"

Asgari ücretin açıklanması ile birlikte yine fahiş fiyat artışları yapan firmalar, tüketicilerin tepkisine yol açtılar. Konuyla ilgili konuşan, Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Tüketiciler şu hususa dikkat çeksinler, etiketlerde fiyat değişiklik tarihinin ve birim fiyatının yazılması yasal zorunluluktur. Bu nedenle etiketlerin üzerinde fiyat değişiklik tarihine dikkat edip, asgari ücretin artışı ile aynı tarihe denk gelen fiyat değişiklikleri ile ilgili Ticaret Bakanlığı'nın ALO 175 Tüketici Hattına ve Haksız Fiyat Değerleme Kurumu'na tespit ettikleri bu satıcıları bildirsinler" diye konuştu.

878 MİLYON LİRALIK CEZA

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle ise, Rekabet Kurulu'nun 13 üretici/ tedarikçi teşebbüse 878 milyon TL ceza uyguladığı soruşturmada, tedarikçiler ve perakendeciler arasındaki iş yapma biçiminin rekabet ihlallerine yol açabilecek şekilde oluştuğunun ortaya çıktığını söyledi. Küle, "Bu yaygın iş yapma biçimi çerçevesinde, üretici/tedarikçi teşebbüsler, kendi ürünleri bakımından perakendecilerin nihai satış fiyatlarını ve fiyat artış zamanlarını koordine ediyor. Bu iş yapma biçimi sonucu oluşan rekabet ihlalleri, teşebbüslerin fiyatlarını serbestçe belirlemelerini engelliyor ve piyasadaki fiyatların suni olarak yükselmesine ve tüketicilerin bu durumdan doğrudan zarar görmelerine neden oluyor" dedi. Rekabet Kurumu olarak soruşturmalar ve rekabet savunuculuğu yoluyla piyasalarda etkin rekabet ortamının tesis edilmesini ve korunmasını sağlamaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.