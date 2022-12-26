Aydın’ın Köşk ilçesi kestaneyle markalaşıyor

Aydın'ın kestanesi, Teknoloji Bakanlığı desteğiyle kurulacak tesiste işlenerek Köşk Belediyesi markasıyla tüketiciyle buluşacak. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in girişimleriyle hayata geçirilen 'Köşk Kestane ile Güçleniyor' projesi kapsamında Ovaköy mahallesinde kurulacak tesis için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı törende imzalar atıldı. Köşk kestanesini markalaştırarak ilçeye katmadeğer sağlayacaklarını ifade eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Köşk ilçesinin önde gelen ürünleri arasında yer alan kestaneye sahip çıkarak bir Köşk markası haline getirmek için çıktığımız bu yolda son imzamızı attık. İlçemizin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamasının yanı sıra, markalaşma yolunda önemli bir adım olan bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



■ KAZIM YÖRÜKCE

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