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Haberler Ekonomi Göç İdaresi Başkanlığı 100 uzman yardımcısı alacak

Göç İdaresi Başkanlığı 100 uzman yardımcısı alacak

Göç İdaresi Başkanlığına 100 uzman yardımcısı alımına dair ilan yayımlandı. Başvurular 30 Aralık-9 Ocak tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

27.12.2022, 09:25

Göç İdaresi Başkanlığı 100 uzman yardımcısı alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, "İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derecelerden toplam (100) adet İl Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca giriş sınavı ile İl Göç Uzman Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınav Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne yaptırılacaktır. Sözlü sınav ise Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacaktır." dendi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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