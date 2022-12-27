Hız sınırını aşana 4 bin 64 lira ceza

YENİDEN Değerleme Oranı'nın yüzde 112,9 olarak belirlenmesiyle birlikte 2023 yılında uygulanacak trafik cezaları da belli oldu. En yüksek ceza 20 bin 977 lira ile uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmaya kesilecek. Kırmızı ışıkta geçme cezası 2023 yılında 951 TL olacak. Aynı şekilde hız sınırını yüzde 10 - yüzde 30'a kadar aşmanın cezası da 951 TL oldu.

● Hız sınırını yüzde 30 - yüzde 50'ye kadar aşmak 888 TL'den 1979 liraya, hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak 1823 TL'den 4 bin 64 TL'ye yükseldi. ● Alkollu araçla ilk yakalanmada 4 bin 64 TL, ikinci defa alkollu araç kullanmaktan yakalanmada 5 bin 96 TL ceza olacak. ● 2022 yılında 196 TL olan emniyet kemeri takmamak, yapılan değerleme oranıyla 2023 yılında 436 TL'ye yükseldi. ● Seyir halinde cep telefonu kullanma cezası 427 TL'den 951 TL'ye kadar artış gösterecek. ● Alkol testine itiraz etmek 3 bin 836 TL'den 8 bin 551 TL'ye, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak ve yasak olan yerde sollama yapmak 427 TL'den 951 TL'ye yükseldi. ● Yetkisi dışında çakar veya siren kullananlara da ağır cezalar geliyor. 2022 yılında 1823 TL olan ceza tutarı 2023 yılında 4 bin 64 TL olacak. ● Ehliyetsiz araç kullanma cezası 8 bin 90 TL'ye yükselecek. ● Drift atmanın cezası 9 bin 125 TL'den 20 bin 342 TL'ye çıkarıldı. ● Sahte plaka takmanın cezası 20 bin 302 TL, aracı plakasız kullanmanın cezası da 2 bin 312 TL oldu. ● Emniyet şeridini ihlal etmek 1823 TL'den 4 bin 64 TL'ye, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 196 TL'den 436TL'ye, takip mesafesine uymamak 196 TL'den 436 TL'ye, plakanın okunur olmasını engelleyecek değişikliklerin cezası 750 TL'den 1671 TL'ye yükseldi. ● Yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarında yayalara öncelik vermeyenlere 888 TL, kask ve koruma gözlüğü takmayanlar ve araçlardan çöp atanlara da 2022 yılında 196 TL ceza kesilecek.