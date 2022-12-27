Polat Group Holding Kacır’ı tesisinde ağırladı

Aydın'da 45 yıllık tecrübesi ile makine ve redüktör imalatı dışında tarım, fidancılık, pet ürünleri gibi alanlarda da faaliyet gösteren Polat Group Holding firmaları, yeni faaliyet alanları ile grup şirketlerini ve ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından hazırlanan "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi" projesi kapsamında destek alan Polat Makina ve Polat Group Redüktör firmaları yeni inovatif ürünleri ile Türkiye ekonomisine katma değer sağlıyor. Polat Makina firmasının inşaatı büyük oranda tamamlanan yeni fabrikası, 2023 yılında faaliyete geçecek. Polat Group, Teknoloji ve Sanayi Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'ı merkez ofisinde ağırladı. Bakan Yardımcısına Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Çoştu ve GEKA Genel Müdürü Aydın Yatırım Destek Uzmanı eşlik etti. Kacır, fabrikaların üretim alanlarını gezerek çalışanlardan iş süreçleri ile ilgili bilgi alırken, Polat Group Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat ve yönetim kurulu üyeleri ile sohbet etti.

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