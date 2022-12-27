Yeni adımlar inşaat sektörünü rahatlatır

TÜİK verilerine göre geçen ay konut satışlarında yüzde 40'a yakın daralma yaşandığına dikkat çeken Müteahhitler Federasyonu (MÜFED) Başkanı ve İZTO Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kahraman, sektör olarak destek beklediklerini söyledi. Özellikle demir, beton ve camda fahiş fiyat artışları görüldüğünü kaydeden Kahraman, "Fiyatların istikrara kavuşması gerekiyor. Yeni yılda enflasyonla ve fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında atılacak yeni adımlar sektörümüzü rahatlatacaktır. Yeni konut kredisi paketleri faydalı olacak. Ancak üst limit olmamalı. Konut fiyatlarının yüzde 50-60'ı kadar bir kredi imkanı sunulmalı" dedi.

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