Zincir marketlere etiket fiyatı uyarısı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi. Bakan Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle görüştüklerini bildirdi.

SIKI DENETİM SÜRECEK

Migros Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Tort, A101 CEO'su Cem Maltaş, ŞOK CEO'su Uğur Demirel ve BİM CEO'su Galip Aykaç'ın katıldığı toplantıya ilişkin bilgi veren Muş, Bakanlık olarak saha denetimlerini yoğun şekilde sürdürdüklerini, haksız fiyat artışlarıyla mücadelede ellerindeki tüm denetim imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlı olduklarını vurguladı. Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz günlerde "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik"te yaptığı değişiklikle de zincir marketlere uygulanacak denetim sistemini genişletti. Buna göre, perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkan sağlanması amacıyla gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlü tutuldu. Bu veriler, ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilecek. Veri aktarımının usul ve esasları Bakanlıkça belirlenerek, ilgili zincir mağazalara bildirilecek.

2.7 MILYAR LIRALIK CEZA UYGULANDI

Rekabet Kurumu, daha önce organize hareket ederek fiyat artışlarına sebebiyet verdiği için 5 zincir market ve 1 tedarikçi firma hakkında toplam 2.7 milyar lira idari para cezası vermişti. BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A 101 ve Savola Gıda'ya kesilen idari para cezası 2 milyar 671 milyon lira olmuştu. Rekabet Kurumu soruşturma heyetince yapılan inceleme ve tespitler sonucunda, ulusal zincir marketler arasında, doğrudan, ortak tedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar yoluyla, satış fiyatlarının ve fiyat artışlarının koordinasyonunun sağlandığı tespit edilmişti. Fiyat artış tarihleri, dönemsel kampanyalar ve indirimler gibi rekabete hassas bilgilerin marketler tarafından birbirleriyle paylaşıldığı, tüketiciler aleyhine fiyatların yükseltildiği belirlenmişti. Kararda rakip fiyatlarının yükselmemesi halinde ürün veya bölge özelinde süratle hayata geçirilen fiyat indirimleri veya tedarikçiye iade faturası kesmek gibi cezalandırma stratejileri izlendiği belirtilirken, böylelikle adı geçen teşebbüslerin satışa sundukları pek çok ürünün perakende satış fiyatlarının tespiti amacına sahip, topla- dağıt özelliği de sergileyen kartel niteliğindeki anlaşma veya uyumlu eylemler yoluyla rekabetin ihlal edildiği belirlenmişti.