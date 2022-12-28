Enerjide tarihi değiştiren hamleyle Türkiye başat aktör oldu: Gemilerimiz Akdeniz ve Karadeniz’i karış karış arıyor

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda Fatih Sondaj Gemisi'nin yaptığı keşifle 710 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervi ile 1 trilyon dolarlık keşfe imza atılırken, enerjideki bağımsızlık yolculuğunda önemli bir aşama kaydedildi. Türkiye'yi bugünlere taşıyan enerji serüveni bundan yıllar önce başlarken, serüven Fatih Sondaj Gemisi'nin satın alınmasıyla başladı.

FATİH ÜLKEYE ALBAYRAK DÖNEMİNDE KAZANDIRILDI

2018 yılı başlarında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından yurtdışından satın alınarak Türkiye'nin ilk sondaj gemisi olarak ülkeye kazandırılan Fatih, 29 Ekim 2018'de ise ilk sondajını Akdeniz'de bulunan Alanya-1 kuyusunda gerçekleştirdi. Albayrak, sondaj çalışmaları öncesinde yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir milada tanık oluyoruz. Ülkemizin makus talihini gömdüğü büyük bir zafere imza attık. Artık ne doğu ne batı, yeni eksen Türkiye" açıklamasında bulunmuştu. Albayrak'ın o günkü açıklamaları adeta bugünlerin müjdecisi olurken Akdeniz'deki çalışmalarını tamamlayan Fatih, 20 Temmuz 2020'de Türkiye, Bulgaristan ve Romanya karasularının kesiştiği Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'nda yer alan Tuna-1 kuyusunda sondaj çalışmalarına başlayarak sırasıyla ülkeye müjdeler getirdi.

ART ARDA MÜJDELER GELDİ

Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de sondaj çalışmalarına başlaması ile birlikte müjdelerin de ardı arkası kesilmedi. Doğalgaz keşfi müjdelerini kamuoyuna açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Ağustos 2020'de Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfi gerçekleştiğini açıkladı. Ardından 19 Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusunda ilave 85 milyar metreküplük keşif gerçekleşirken, 4 Haziran 2021'de ise Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük keşif gerçekleşti. Böylece bölgede keşfedilen doğalgaz miktarı 540 milyar metreküpü buldu.

YENİ KEŞFİN ADI: ÇAYCUMA-1

Fatih Sondaj Gemisi, yeni keşfe imza attığı Çaycuma-1 kuyusuna ise 28 Ekim 2022 tarihinde geçerek sondaj çalışmalarına başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih'i Çaycuma-1 kuyusuna uğurlarken, "Gözümüz ufukta, kulağımız doğal gaz milli takımımızda. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzla enerjide asırlık projelere imza atıyoruz. Yeni keşifler için Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı" ifadelerini kullanmıştı.

Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda 58 milyar metreküplük yeni keşifte bulunurken, aynı zamanda mevcut kuyularda yapılan yeniden değerlemelerle 112 milyar metreküplük daha gaz bulunduğu tespit edildi ve böylece toplam keşif 710 milyar metreküpe ulaştı.

DOĞALGAZ KARADA FİLYOSA GELECEK

Karadeniz'deki doğalgaz rezervleri Zonguldak'ta kurulan Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ne 170 kilometre uzaklıkta keşfedilirken, doğalgaz 2 bin 200 metre derinlikte kurulan denizaltı tesislerinden geçerek bu tesise ulaşacak. Mevcutta deniz altına döşenen boru sistemine Çaycuma-1 de entegre edilecek. Böylece deniz altında farklı farklı hatlar kurulması yerine doğalgaz tek bir hattan Filyos'taki tesise ulaştırılacak.

İLK EVREDE GÜNLÜK 10 MİLYON METREKÜP GAZ GELECEK

Karada ve denizde şu an 8 bin personel 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaya devam ederken, gazın Mart 2023'te sisteme dahil edilerek, hanelere verilmesi planlanıyor. İlk evredeki üretim miktarı günlük 10 milyon metreküp civarında olacak. İkinci fazda ise 40 milyon metreküp gaz vatandaşın kullanımına sunulacak. Sakarya Gaz Sahası önemli bir milli enerji merkezi olarak dışa bağımlılığı azaltacak.

6 GEMİLİK DEV TAKIM

Türkiye bugün Fatih, Kanuni, Yavuz ve Abdülhamid Han olmak üzere 4'ü sondaj, Barbaros Hayrettin ve Oruç Reis olmak üzere de 2'si sismik araştırma gemisinden oluşan 6 gemilik dev bir hidrokarbon keşif filosuna sahip bulunuyor. İkinci el olarak alınan ve günümüz teknolojileri ile en iyi şekilde donatılan gemiler daha alınma aşamasında Türkiye'ye kazanç sağlarken, Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerinin finansmanı kamu ve özel bankalarından avantajlı kredi şartları çerçevesinde sağlandı. Abdülhamid Han sondaj gemisinin finansmanı ise TPAO'nun özkaynakları ile gerçekleşti.

6. NESİL ÜÇ SONDAJ GEMİMİZ VAR

Türkiye'nin sondaj gemi filosunda yer alan Fatih, Kanuni ve Yavuz 6. nesil ultra derin deniz sondaj yeteneğine sahip. Gemiler, dünyanın en derin çukuru olan Mariana Çukuru'ndan daha derinde, 12 bin metrenin üzerinde yüksek basınç altında deniz sondajı yapabiliyor.

Kendi sınıfındaki 16 gemi arasında dünyanın en iyi ilk 5 gemisi arasında yer alan Fatih aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını sürdürebilme özelliğine sahip.

Türkiye'nin filosuna yeni kattığı Abdülhamid Han sondaj Gemisi ise 7. Nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkıyor. Filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak Mavi Vatan'da hidrokarbon arama çalışmalarına güç katıyor.