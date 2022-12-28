Karadeniz gazı Mart ayı sonunda sistemde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de Çaycuma-1 sahasında yürütülen sondaj faaliyetleri sırasında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulunduğunun müjdesini paylaşmıştı. Keşfedilen toplam miktarın uluslararası küresel piyasalardaki güncel karşılığı 1 trilyon doları buldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, düzenlenen basın toplantısında toplam 710 milyar metreküp rezerve ulaşıldığını belirterek, amaçlananın "enerji bağımsızlığı" olduğunu aktardı. Bakan Dönmez, "Bir aksilik çıkmadığı takdirde mart ayının sonuna doğru da ilk gazı sisteme vermiş olacağız." dedi. Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğalgazı karaya çıkartma çalışmalarının deniz tabanında, sondaj kuyularında ve karada olmak üzere üç aşamada devam ettiğini belirten Bakan Dönmez, şu bilgileri verdi: "Türkiye'nin yüzyılı enerjinin de yüzyılı olacak. Petrol üretiminde hedef günlük 100 bin varil olarak belirlendi."

YABANCI BASINDA YANKILANDI: DEVASA ARTIŞ AÇIKLANDI

Türkiye'nin artırdığı gaz rezervi dünya basınında geniş şekilde yer alırken, Sakarya sahasındaki rezervlerin düşünülenden daha fazla göründüğüne vurgu yapıldı.

Reuters, enerjide kendi kaynaklarını elde etmeye başlayan Türkiye'nin çalışmalarıyla ilgili bir habere imza attı. Haberde, "Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğalgazın toplam hacmi şu anda 710 milyar metreküp. Önceki bulgu revize edildi." denildi. Haberde, Erdoğan'ın "Çaycuma-1'deki yeni keşfimizle Karadeniz'deki gaz rezervimiz 170 milyar metreküp artarak 710 milyar metreküp oldu." şeklindeki açıklamasına yer verildi. Öte yandan Türkiye'nin, Akdeniz'de de hidrokarbon kaynakları araştırdığı, ihtilaflı sulardaki faaliyetlerinin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi gerilimi artırdığı ifade edildi.

Bloomberg, "Türkiye, Karadeniz doğalgaz rezervlerindeki devasa artışı açıkladı" başlığıyla gelişmeyi okurlarıyla paylaştı. Konuya ilişkin haberde, "Türkiye, ayrı bir keşif sayesinde Karadeniz'deki doğalgaz rezerv tahminini yaklaşık üçte bir oranında artırdı." ifadesi kullanıldı.

Word Oil adlı internet sitesi de "Türkiye, yeni keşif ve mevcut açık deniz çalışmaları ile Karadeniz'deki doğalgaz rezervlerini artırdı" diye yazdı.

Erdoğan'ın, keşif duyurusunu yaparken, "Bu yeni keşif, yenilerine kapı aralayacaktır. En kısa zamanda yeni kuyular açmaya başlayacağız." dediği kaydedildi.