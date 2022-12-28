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Haberler Ekonomi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 45 Öğretim Üyesi alacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 45 Öğretim Üyesi alacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin 45 Öğretim Üyesi alacağı öğrenildi.

28.12.2022, 09:12 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022, 09:13

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 45 Öğretim Üyesi alacak

ilan.gov.tr 'de yer alan ilanda "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir." denildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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