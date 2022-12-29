‘A seviye akredite statüsünde belge almaya hak kazandık’

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesi aralık ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Önal'ın başkanlığında; Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve şube meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya Aliağa Bölge Liman Başkanı Burak Bulut ve Foça Liman Başkanı Levent Karalom da katıldı. Toplantıda 2022 yılı oda faaliyetleri ve Aliağa limanları ile Türkiye'nin yük ve konteyner istatistikleri görüşüldü.

DÜZENLİ OLARAK BÜYÜYOR

Meclis toplantısında zabıtlar ve aylık mizanlar oybirliğiyle onaylandı. 2022'nin çok hareketli bir yıl olduğunu belirten Başkan Adem Şimşek, "2022'de oda faaliyetlerimizi ve üyelerimize hizmetlerimizi aksatmadan en güzel şekilde vermeye çalıştık. Önemli bir adım olan TOBB tarafından yapılan oda/borsa akreditasyon sistemi denetiminden başarı ile geçerek şubemiz merkezimizle birlikte "A" seviye akredite statüsünde belgeyi almaya hak kazanmıştır. Tüm arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. 2022 yılının 11. ayında Aliağa limanlarında elleçlenen konteyner miktarının, bir önceki yılın aynı dönemine oranla % 8 artış göstererek 1 milyon 366 bin TEU'ya çıktığını ifade eden Şimşek şunları söyledi: "Bu dönemde Aliağa limanlarında elleçlenen yük miktarı 105 milyon groston, netton olarak ise 74,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Aliağa limanlarına gelen gemi adedi yüzde 5,5 artış göstererek 5 bin 570 oldu. Aliağa limanları ve gümrüğü son 5 yılda olduğu gibi düzenli olarak büyümeye devam etmektedir."

ÖNCEKİ SENEYİ YAKALAYACAĞIZ

Gemi söküm firmalarının bu yılın laikinci yarısında demir çelik sektöründeki dalgalanmadan dolayı yılı 84 adet gemi, 1 milyon 10 gross ton kapatacağını bildiren Şimşek, "Umarım 2023'te bir önceki yılın tonaj ve gemi adetlerini yakalayacağız. 2023'te hem sorumluluk alanımıza hem de sektöre yine birlikte katkı sağlamaya çalışacağız. Sektörel İngilizce kurslarımız, okullara yardımlarımız, yarışmalarımız ve sponsorluklarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı