Bor satışından 1.3 milyar dolar gelir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eti Maden'in bu yıl yüzde 95 kapasiteyle çalışarak 2 milyon 650 bin ton rafine bor satışı ile Türkiye'ye 1 milyar 300 milyon dolar kazanç sağladığını açıkladı. Eti Maden Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen 2. Bor Çalıştayı'nda konuşan Bakan Dönmez, "Türkiye Yüzyılı, madenciliğin yüzyılı olacak. Türkiye yüzyılı borun ve bor teknolojilerinin yüzyılı olacak. Uç ürün üretimi ve ticaretine öncelik verdiğimiz bir dönem olacak" diye konuştu.

ETİ MADEN'DEN YENİ REKOR

Dünya, bor pazarında yüzde 62'yi aşan pazar payı ile Türkiye'nin lider konumda olduğunu anlatan Dönmez, "Bu yıl kendi rekorunu kıran Eti Maden ülkemize 1 milyar 300 milyon dolar kazanç sağlamıştır. Bandırma'da 2023'ün ilk ayında 1000 ton kapasiteli bor karbür tesisimizi devreye alıyoruz. Ardından Kütahya Emet'te 5 bin ton üretim kapasiteli yeni bor karbür tesisinin projesine başlıyoruz. Yıllık 800 ton kapasiteli ferrobor tesisimizi ise 2023'ün sonlarına doğru faaliyete alacağız. Elektrikli araçlarla birlikte kullanım alanı yaygınlaşan e-mobilite için de dünyada ilk defa uygulanan bir yöntemle sıvı bor atıklarından lityum ürettik. İlk üretim fazımıza pilot tesisimizde yıllık 10 ton ile başlamıştık. 2023 Ocak ayında yıllık 600 ton üretim yapacak Kırka'daki lityum karbonat tesisimizin ihalesini gerçekleştireceğiz. En kısa zamanda da tesisimizin temelini atacağız. İlerleyen zamanlarda Bandırma'da yıllık 100 ton üretecek ikinci lityum karbonat tesisimizin temelini atacağız" diye konuştu.

DEV PROJELER HİZMETE GİRİYOR

ESKİŞEHİR Beylikova'da 694 milyon ton değerinde nadir toprak elementi keşfi yaptıklarını anımsatan Dönmez, "Beylikova Çin'deki sahadan sonra dünyanın en büyük ikinci rezerv alanına sahip. Burada ilk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyecek bir pilot üretim tesisi kuracağız. Tesisimizi 2023'ün Şubat'ında devreye alacağız. Endüstriyel tesis tam kapasiteye ulaştığında yıllık 570 bin ton cevher işleyeceğiz" dedi. Dönmez, Cumhuriyetin 100. yılında Karadeniz gazı, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi, Ferrobor ve Bor Karbür Tesisleri başta olmak üzere Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerini devreye alacaklarını kaydetti.

BARIŞ ŞİMŞEK