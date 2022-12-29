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Haberler Ekonomi Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Elemanı alacak

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Elemanı alacak

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Elemanı alımı için ilan yayımladı.

29.12.2022, 10:10

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Elemanı alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümlerine göre öğretim görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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