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Haberler Ekonomi Noterlerde mülk satışı uygulaması ertelendi

Noterlerde mülk satışı uygulaması ertelendi

29.12.2022

Noterlerde mülk satışı uygulaması ertelendi
TAPU ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen taşınmaz satış sözleşmelerinin noterler tarafından da yapılmasına imkan sağlayan düzenlemenin uygulama tarihi 1 Temmuz 2023'e ertelendi. Kamuoyunda "6. Yargı Paketi" olarak bilinen ve 28 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla noterler 1 Ocak 2023'ten itibaren taşınmaz alım satım işlemi yapabilecekti. Alınan kararla noterler, 1 Temmuz 2023'ten itibaren taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapabilecek. Bu sözleşmeyi taraflardan birinin talep etmesi, harç ve giderleri ödemesi halinde tapu bilişim sistemi vasıtasıyla tapu siciline şerh verebilecek, taşınmaz satış sözleşmesi yapabilecek.
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