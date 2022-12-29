SGK’dan engelsiz hayata destek

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, engelli bireylerin korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayacak tedbirlerin devlet tarafından alındığını belirterek, "Sosyal devletin bir gereği olarak engelli istihdamı sağlanmakta ve SGK aracılığı ile de prim oranları aşağıya çekilerek işçilik maliyetlerinin düşürülmesi suretiyle engelli bireylerin çalıştırılması işverenler açısından teşvik edilmektedir" diye konuştu.

İşverenlerin istihdamını sağlayacakları işçileri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri aracılığıyla temin edebileceklerini belirten Kurt, "İlimizde 2022 Ekim ayı itibariyle, bin 213 işverenimiz, 12 bin 930 engelli sigortalımızı istihdam etmektedir. Bu yılın ilk 10 ayında engelli istihdamını teşvik etmek amacıyla Hazinece karşılanan tutar 43 milyon üzerinde gerçekleşti" ifadesini kullandı.