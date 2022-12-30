‘10 milyarlık destek vereceğiz’

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Turkuvaz Medya Grubu'nun Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Eğitim Hizmeti İhracatı Zirvesi'ndeki konuşmasında, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü'nü 2021 yılında kurduklarını anımsatarak, "Akabinde yeni teşvik politikasını buna göre belirledik. Bu alana özel bir önem veriyoruz. Bu alanı geliştirmek üzere hem önemli bir kaynak ayırıyoruz vereceğimiz teşviklerden hem de yeni hedefler koyuyoruz. 2023 ile alakalı 10 milyar TL'lik bir ihracat desteği sağlayacağız. Bunun bir kısmı mal ihracatına, bir kısmı da hizmet ihracatına olacak. Bir taraftan da büyük yatırımlarımız söz konusu. Bir yatırım iştahı var, bunu görüyoruz. Türkiye'ye yönelik bir önemli talep var" dedi. Zirvenin açılış konuşmasını Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman yaptı.

YENİ PAY ALACAĞIZ

Muş, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü'ne yaklaşık 400'ün üzerine uzman yardımcısı alacaklarını ve burada bulunan yapıları güçlendireceklerini dile getirerek, "Buradan alacağımız payı önümüzdeki dönemde çok daha fazla artıracağız. Zaten 2023'te hizmet ihracatını 100 milyar doların üzerine çıkaracağız. Artık biz ihracatı konuşuyorken sadece mal ihracatını değil mal ve hizmet ihracatını konuşuyor olacağız. Eğitim ihracatında da yeni pay almaya başlıyoruz, bu konuda her desteği vereceğiz" diye konuştu.

81 İLDE 200 BİN ÜRÜNÜ DENETLEDİK

BAKAN Muş, 81 ilde 200 bin ürünü denetlediklerini belirterek, en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Muş, "Kurallar çerçevesinde piyasa dengesiyle bile izah edilemeyecek durumlar olursa bunların oluşmasını arzu etmiyoruz. Bu konuda, verdiğimiz bu mücadelede, onların da bu işin bir tarafı olmasını beklediğimizi konuştuk" diye konuştu.