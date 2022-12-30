EYT’liye bayram sevinci

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunu tarihi adımla çözüme kavuşturması tüm ülkede bayram havası yaşattı. Yaş sınırının kaldırılarak 2 milyon 250 bin EYT'liye emeklilik hakkının verilmesi aileleriyle birlikte milyonlarca kişiyi sevince boğdu. EYT düzenlemesinde yaş sınırının kaldırılmasının ardından eksik gün ve prim için borçlanma başvurusu yapılması gerekiyor. Askerlik ve doğum borçlanması için bu hak geçerli. 2023 yılında asgari ücrete bağlı olarak daha yüksek borç rakamı çıkacak. Bu nedenle, 2022 yılı oranlarıyla borçlanma yapılması büyük avantaj getirecek.

Borç başvurusu ve hesabı 2023'e kalırsa, SGK yaklaşık yüzde 54 daha fazla borçlanma primi hesap edecek. EYT düzenlemesinin belli olmasıyla birlikte, askerlik ve doğum borçlanması için tahsis ve talep dilekçesi gündeme geldi. 2023 asgari ücret zammı sonrasında, zam bedeline göre askerlik ve doğum borçlanması ücretlerinde artış yaşanacak. Daha avantajlı bir şekilde askerlik ve doğum borçlanması yapabilmek için tahsis ve talep dilekçesi işlemlerinin en son bugün tamamlanması gerekiyor.

SGK BİNALARINDA EYT'Lİ İZDİHAMI

EYT'liler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdenin ardından borçlanma ve prim gün sayılarını hesaplatmak için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binalarına akın etti. EYT'liler SGK'ların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İzmir'de İsmail Özkan ve Esin Tuna, emekli olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. EYT müjdesiyle yıllardır devam eden mağduriyetlerinin ortadan kalktığını vurgulayan vatandaşlar, Başkan Erdoğan ve yetkililere teşekkür etti.

SGK'DAN AÇIKLAMA: İŞLEMİNİZİ E-DEVLETTEN YAPIN

EYT müjdesinin ardından e-Devlet'te yoğunluk yaşanırken SGK yayınladığı videoda, EYT ile ilgili işlemlerin e-Devlet üzerinden yapılabileceğini duyurdu. Videoda SGK'ya gelmeden 7/24, e-Devlet'ten emeklilik işlemlerinin yapılabileceği aktarıldı. Vatandaşların e-Devlet'te hizmet sürelerini görebileceği bildirilirken, eksik günler için borçlanma, başvuru ve işlem takibi yapılabileceği açıklandı.

HER EMEKLİ İÇİN AYRI MAAŞ HESAPLAMASI

EMEKLİ olup çalışmaya devam edecekler için 5 puanlık sigorta prim teşviki getirilecek. Böylece emekli olanlar için şirketlerin ödeyeceği primlerde düşüş olacak. Normal çalışanla emekli çalışan arasında prim farkı kalmayacak. EYT düzenlemesiyle emekli olacak vatandaşların alacakları kıdem tazminatları için destek verileceği açıklandı. Bu kapsamda Kredi Garanti Fonu desteğiyle işverenlere kredi imkanı sağlanacak. Emeklilikte yaşa takılanlar, mevcut sisteme göre kıdem tazminatı alacak. İşverenlerin kıdem tazminatı ödemesi için Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaletiyle sunulacak destek banka limitlerinden düşmeyecek. Kıdem tazminatı ödemesi sırasında verilecek bu destek işveren adına ödeme doğrudan işçiye yapılacak.

KİŞİYE ÖZEL RAKAM BULUNACAK

EYT için maaş hesaplamasında, 1999 yılı öncesi, 1999-2008 yılları arası, 2008 yılı sonrası önemli. Bu üç dönemdeki hesaplamalar yapıldıktan sonra emeklilikte yaşa takılanlar için aylık hesaplaması yapılacak. Maaş hesaplanırken, "Çalışanın aylık kazancı, çalıştığı yıl, yaşının dolmasını beklerken ödediği fazladan prim miktarı, çalışma süresine ara verip vermediği, çalışma süresi göz önüne alınacak. Yani emekli aylığının miktarı kişiye özel olacak.

18 YAŞ ÖNCESİ DE KABUL EDİLECEK

EMEKLİLİK hesabında 18 yaş öncesi de dikkate alınacak. Emeklilik başlangıcı 18 yaşın dolduğu tarih kabul edilmekle birlikte 8 Eylül 1999 öncesi farklı hesaplanıyor. İşsizlik Sigortası Kanunu yürürlüğe girmeden önce (8 Eylül 1999 öncesi) sigortalı olanlar için Sosyal Sigortalar Kanunu geçerli olup işe girişin 18 yaş öncesi ya da sonrası olmasına bakılmadan giriş tarihine göre kademeli sisteme tabi bulunuyor. Yine 18 yaş altı çalışmada sigorta başlangıcı olarak kabul edilmenin bir başka istisnası da 1 Nisan 1981 yılı öncesinde işe girilmesi.

MERT ALPDÜNDAR