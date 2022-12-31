Başkan Erdoğan duyurdu: İbadethanelerde ve cemevlerinde kullanılan doğal gaza yüzde 42 indirim!

Enerjide dışa bağımlılığına son vermek isteyen Türkiye, son dönemde bu yönde birçok adım attı. Bu kapsamda, yılın sonuna doğru Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Çaycuma-1 kuyusunda 58 milyar metreküplük yeni bir rezervin keşfedildiği, Karadeniz Gaz Sahası'nda 540 milyar metreküp olarak açıklanan keşfin yeni veriler ışığında 652 milyar metreküp olarak revize edildiği ve toplam rezervin 710 milyar metreküpe yükseldiği müjdesi geldi.

TÜRKİYE DAĞITIM MERKEZİ OLACAK

Ayrıca, Trakya'da kurulacak bir dağıtım merkezi ile Türkiye gaz fiyatlarının belirlendiği bir lokasyon olacak. Bu gelişmeler sonucunda elde edilen kazanımlar faturaya da yansıyor. Bu kapsamda doğal gaz fiyatına indirim yapıldı.

İBADETHANE VE CEMEVLERİNDE DOĞALGAZA İNDİRİM

İbadethane ve cemevlerinde kullanılan doğalgazda 1 Ocak 2023 itibarıyla yüzde 42,73 indirim yapıldı.

Kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Alınan karar göre; ibadethane ve cemevlerinde kullanılan doğalgazda yüzde 42,73 indirim yapıldı.

Başkan Erdoğan ayrıca; sanayi kuruluşlarının kullandığı elektriğin yüzde 16, elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza ise yüzde 12.73 indirim geldiğini hatırlattı.