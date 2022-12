Çalışanlar 120 bine kadar vergiden muaf

Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren 2023 gelir vergisi dilimleri açıklandı. Yeni yıldan itibaren tüm ücretli çalışanların yıllık 120 bin 96 liraya isabet eden ücretleri gelir ve damga vergisinden muaf olacak. Her çalışandan, yıllık 17 bin 827 lira gelir ve damga vergisi alınmayacak. Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimi 70 bin liradan 150 bin liraya çıkarıldı. Yemek parasında istisna tutarı 110 lira, kreş yardımında da 5004 liraya yükseldi.



DAHA AZ VERGİ ÖDENECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini açıkladı. Gelir Vergisi Kanunu kapsamında vergilendirilen ticari, zirai, serbest meslek kazanç sahipleri, gayrimenkul ve menkul sermaye iratları elde edenler, ücretliler, diğer kazanç ve iratları elde edenler 2023 yılında belirlenen yeni tarife çerçevesinde çok daha az vergi ödeyecek.



120 BİN LİRAYA MUAFİYET

Yıl boyunca asgari ücrete kadar olan kazançlara vergi istisnası uygulanacak. Gelecek yıl da uygulanacak asgari ücret istisnası nedeniyle tüm ücretli çalışanlar, yıllık 120 bin 96 liraya isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisinden muaf olacak. Diğer bir ifadeyle ücret geliri elde eden her çalışandan, yıllık 16 bin 916 lira gelir vergisi ile 911.53 lira damga vergisi olmak üzere toplam 17 bin 827.85 lira vergi tahsil edilmeyecek.



YEMEK PARASI TUTARI ARTTI

Asgari ücret tutarının netleşmesiyle beraber sigorta tarafındaki istisna rakamları da belirlendi. Çalışanlara nakit olarak bordroda ödenen yemek ücretleri, yol parası gelir vergisine tabi bulunuyor. Nakit olarak ödenmeyen, yemek kartına yüklenen ya da kupon olarak verilen yardımlar ayni yardım kabul ediliyor bu tutardan SGK primi hesaplanmıyor, prime esas kazanca dâhil edilmiyor. Gelir vergisi tarafında ise her yıl yeniden belirlenen rakamlar üzerinden günlük vergi muafiyeti uygulanıyor. Bu yıl Temmuz ayında 51 liraya çıkardığımız yemek parası istisna tutarını 110 liraya, 25.5 liraya çıkardığımız yol parası istisna tutarını da 56 liraya çıkarıyoruz. Böylece, aylık 2 bin 860 lira yemek parası ile bin 456 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek.



KREŞ DESTEĞİ DE SÜRECEK

Kreş yardımı da Gelir Vergisi Kanunu kapsamında kreş yardımı da yapılıyor. İşverenlerce kadın hizmet erbabına her bir çocuk için yapılan aylık 3 bin 235 lira kreş yardımı ödemesinden gelir gelir vergisi alınmıyor. 2023 yılında kreş yardımı istisna tutarı da 5.004 liraya çıkarıldı. Çalışanlara mevcut maaşlarına ilave olarak yapılan yemek, yol ve kreş ödemelerindeki istisna tutarlarının arttırılması nedeniyle bu ödemelerin tamamını alan bir çalışanda vergi dışı kalan tutar aylık 9.320 liraya ulaştı.



