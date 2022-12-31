Kefalet kooperatifleri esnafın can simididir

Kredi ve kefalet kooperatiflerinin küçük sermayeli işletmelere büyük olanaklar sunduğunu kaydeden S.S İzmir Küçük Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Gökhan Kırdı, devletin desteğiyle esnaf kesimine piyasadaki en avantajlı kredi olanağını sağladıklarını söyledi. 500 bin lira limitle, 60 aya kadar vadeyle ve yıllık yüzde 7.5 faizle kredi verdiklerini belirten Kırdı, "Bu şartlarda kredi verebilen başka bir kuruluş yok. Devletin desteği ile verilen kredilerimizden tüm esnaf sanatkarlar memnun" dedi.



EN GENÇ BAŞKAN

Türkiye'nin en genç kefalet kooperatifi başkanı olan Gökhan Kırdı, sistemin işleyişi hakkında bilgi verdi. Kırdı, "Devlet tarafından tahsis edilen kaynakların kullandırılması için Halk Bankası görevlendirilmiştir. Öncelikle krediyi kullanmak isteyen esnaf sanatkarlarımız, yapıyor. Başvuruyu alınca bunu istihbarata gönderiyoruz. Eğer sicilinde herhangi bir sıkıntı yoksa, başvuru aşamasında verilen evrak listesini tamamlayarak kooperatifimize gelmesini istiyoruz. Tabii bu krediyi kullanabilmek için bazı şartlar gerekli. Bu krediye erişim ev veya dükkan teminatı ile sağlanmaktadır. Ev veya dükkanın kredi talebinde krediden yararlanabilirler. Esnaf kefalet kooperatifleri esnaf sanatkarların can simididir. Kredi kefalet kooperatifçiliği sistemi ile hem küçük işletmelerin krediye erişimi kolaylaşmakta, hem de bankanın sorunlu kredilerle uğraşması önlenmektedir. Kısacası kredi kefalet kooperatifleri, küçük işletmelerin ve bankaların sigortasıdır" diye konuştu.



EHİL YÖNETİCİLER

Sistemin son derece verimli işlediğine de dikkat çeken Gökhan Kırdı, "Bunun nedeni işlerinin ehli olan, esnafın içinden gelen idarecilerin iş başında olmasıdır. Başta TESKOMB Genel Başkanı Kadir Akgül olmak üzere yıllarını kooperatifçiliğe vermiş, kendini esnaf sanatkar davasına adamış başarılı yöneticilerimiz, pratik çalışma tarzlarıyla işlemleri hızlandırıyor, kolaylaştırıyorlar.



ÖTE yandan İzmir bu konuda oldukça şanslı. İzmir Bölge Birliği'nin genç ve idealist başkanı Erdem Hünü ile her konuda uyum içinde çalışıyoruz. Gençliğinin verdiği enerjiyle, aile büyüklerinin tecrübeleri ışığında yoğrulmuş biri. Sorunların aşılmasına büyük katkı koyuyor. Erdem Hünü ile çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.





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