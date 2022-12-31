MERKEZ Bankası, 2023'te uygulanacak politikaları 51 başlıkta topladı. Merkez'in sahip olduğu araçlar Liralaşma Stratejisi içerisinde kararlılıkla kullanılacak, finansal istikrar gözetilmeye devam edilecek. Mevduatta liralaşma hedefi yüzde 60'a çıktı. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı temel politika aracı olarak devam edecek. Hedefli kredi ve likidite yönetimi uygulamaları geliştirilerek kullanılmaya devam edecek. Hükümet ile birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korundu. Enflasyonda artı eksi yüzde 2 olan belirsizlik aralığı korunacak, bunun aşılması halinde Hükümete 'Açık Mektup' yazılacak. PPK, 12 toplantı yapacak, enflasyon raporu yılda 4 kez yayımlanmaya devam edecek.



TL MEVDUATI ÖZENDİRİLECEK

LİRALAŞMA Stratejisi kapsamında TL mevduatı destekleyecek mekanizmalar önceliklendirilecek. Döviz ve altından dönüşüm ile YUVAM hesaplarına zorunlu karşılık ve menkul kıymet tesisi gibi düzenlemelerle verilen destek sürerken, KKM dışındaki TL mevduat öncelikli olarak özendirilerek, TL mevduat tercihinin güçlenmesi yönünde adımlar atılacak.

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