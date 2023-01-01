Bakanlık onay verdi... Muradiye SOB büyüyor

MANİSA, yeni bir sanayi alanına kavuşuyor. Manisa merkezdeki ikinci Organize Sanayi Bölgesi olan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nin genişletilmesi projesine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onay verdi. 140 firması, 9 binden fazla çalışanı bulunan sanayi bölgesinde genişleme alanlarıyla birlikte oluşacak yeni yatırımın ve istihdamın heyecanı yaşanıyor. Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, "Manisa'da sanayicinin en acil ihtiyacı olan yer ihtiyacını karşılayabildiğimiz için mutluyuz. Güneş enerji santralleri, rüzgar enerji santralleri, gölet ve rezervuarlarıyla kendi kendine yetebilen, çevresel etkisi minimum düzeyde olan, doğa dostu, yeşil bir OSB oluşturma hedefindeyiz. Bununla birlikte, yanı başındaki Yoğurtçu Kalesi ile, antik yolları, doğayla iç içe havasıyla bir cazibe merkezi oluşturacağız." dedi.

CÜNEYT HASÇELİK