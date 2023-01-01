Özgener: Genç işsiz sayısında azalma sağlayacak

EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlar (EYT) detaylarının açıklanmasının ardından İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. Özgener, "EYT ile yaş kararının özellikle genç işsizlik oranlarının düşmesi açısından olumlu etkiler yaratacağına inanıyoruz" dedi.

Özgener, "Yıllardır çözüm bekleyen EYT düzenlemesinin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Emekli olduktan sonra işe devam etmek isteyenlere verilecek prim desteği sosyal güvenlik sistemi üzerindeki yükü hafifletecektir. Emekli olup işe devam etmek isteyenlere bu imkanın tanınması ve prim desteği verilmesinin kamuda ve özel sektörde yetişmiş tecrübeli elemanların çalışmaya devam edebilmesine olanak sağlayacağı kanaatindeyiz. Bu şekilde çalışanların ödeyecekleri sigorta destek primi aynı zamanda sosyal güvenlik sistemi üzerindeki yükü hafifletecek bir etki yaratacaktır" diye konuştu.

ÇALIŞAN EYT'lilerin emekliliğe hak kazanmasının, iş yerleri açısından kalifiye eleman sıkıntısı, kıdem tazminatı, yeni sözleşme oluşturulması gibi bazı sonuçları beraberinde getireceğini kaydeden Özgener şunları söyledi:

KREDİ PAKETİ GEREKLİ

"İŞTEN emeklilik sebebiyle ayrılan işçilerin de 4857 sayılı İş Kanunu gereğince kıdem tazminatı alma hakkı doğmaktadır. Bu noktada EYT'li çalışan sayısı fazla olan işverenler açısından kıdem tazminatları önemli bir yük oluşturacak. İşverenlerin kıdem tazminatı ödemede güçlük çekmemeleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın devreye alacağı KGF destekli bir kredi paketini çok önemsiyoruz."

MERT ALPDÜNDAR